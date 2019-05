Giovedì 30 maggio 2019 - 14:01

Birra Moretti e il nuovo boccale per degustazioni a regola d’arte

Certificato dall'associazione sommellerie professionale italiana

Milano, 30 mag. (askanews) – Un boccale a regola d’arte che permetta di apprezzare la birra fino all’ultimo sorso. L’ha studiato e realizzato Birra Moretti che dal 2007 promuove la cultura birraia in Italia.

In un Paese dove la birra è una bevanda gustata prevalentemente a pranzo, dove sempre di più si ricercano stili e caratteristiche particolari, magari in abbinamento ai vari piatti, anche il “contenitore” diventa fondamentale. Ed eccolo allora il nuovo boccale firmato Birra Moretti e realizzato in Italia che ha già ricevuto la certificazione ASPI, dell’associazione della Sommellerie professionale italiana.

La schiuma della birra si mantiene perfetta grazie alla sua forma, l’arrotondamento indirizza gli aromi del luppolo e ne esalta il profumo. La temperatura rimane ideale grazie al corretto spessore del vetro, mentre l’impugnatura ergonomica lascia la birra fredda dal primo all’ultimo sorso. L’esperienza tattile del suo profilo, invece, è un omaggio allo storico bicchiere con il logo intarsiato e le sue iconiche sfere concave. E non manca il sigillo di qualità: il Baffo Moretti è inciso sul fondo che permette di mantenere il pearling. Il nuovo boccale è destinato a diventare un’icona, dal momento che trasforma anche l’etichetta: sarà lo storico uomo coi baffi a tenerlo stretto fra le sue mani.

Nel periodo fra il primo giugno e il 31 luglio sarà possibile ricevere due boccali da 20 cl direttamente a casa, acquistando le referenze Birra Moretti, esclusi i formati da 66cl e le Birra Moretti Selezione Riserva da 75 cl, per una perfetta degustazione in buona compagnia. E non solo: il boccale, nei formati da 20 cl e 40 cl, sarà inoltre presente in oltre 30.000 locali italiani.