Venerdì 24 maggio 2019 - 08:39

Tutto pronto per il secondo sciopero globale per il clima

Oggi attivisti e studenti in piazza in molte città

Roma, 24 mag. (askanews) – Studenti e attivisti tornano in piazza oggi in molte città italiane per lo Sciopero mondiale per il futuro. Dopo quello del 15 marzo, è la seconda edizione del Global Strike For Future, la mobilitazione planetaria contro il cambiamento climatico lanciata dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg.In Italia l’appuntamento principale sarà a Roma, dove una marcia partirà da Piazza della Repubblica alle ore 10 sfilando per Via delle terme di Diocleziano, Via Giovanni Amendola, Via Cavour, Largo Corrado Ricci, Via dei fori imperiali, Piazza della Madonna di Loreto.

“Nel mondo scenderemo a milioni, con lo stesso grido: Vogliamo Giustizia Climatica”, hanno spiegato su Facebook gli organizzatori del Fridays For Future Italia: “Vogliamo che ovunque sia dichiarata l’Emergenza Climatica ed Ecologica, e non ci fermeremo finché alle parole seguiranno i fatti. Il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no”.

