Venerdì 24 maggio 2019 - 23:12

Milano,vivibilità urbana: 50 studenti si sfidano, vince Liceo Tenca

Nell'ambito del progetto The Schools Challenge

Roma, 24 mag. (askanews) – È giunta a conclusione la seconda edizione italiana di The Schools Challenge, che ha visto gli studenti della Terza F LSE del Liceo Tenca, e la Terza A dell’Istituto Torricelli di Milano confrontarsi su temi di vivibilità urbana.

The Schools Challenge è un’iniziativa di Alternanza Scuola-Lavoro realizzata a livello internazionale da J.P. Morgan e sviluppata per l’Italia in collaborazione con Junior Achievement Italia, LuissHub Milano e con il patrocinio del Comune di Milano. Nella sfida finale, una giuria composta da rappresentanti del mondo accademico, finanziario, di start-upper e delle agenzie per il territorio, ha decretato la vittoria del team Circon Valley della 3° F del Liceo Tenca che ha progettato un nuovo tipo di rastrelliera per biciclette con un antifurto integrato. Gli studenti del team vincitore avranno la possibilità di volare a Londra il 6 e 7 giugno 2019 per “sfidare” i primi classificati delle Challenge tedesca, inglese e francese. Durante il soggiorno londinese i ragazzi avranno l’opportunità di partecipare a un workshop e a un training presso l’Imperial College e gli uffici di J.P. Morgan a Londra.

Nell’ambito del contest agli studenti è stato chiesto di proporre soluzioni ai problemi concreti della città di Milano, presentati loro da Amsa (Azienda Milanese Servizi Ambientali) e Amat (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio). Nello sviluppo dei business plan e dei prototipi, gli studenti sono stati supportati dai mentor volontari di J.P. Morgan, dai tutor JA Italia e dagli esperti del Milano Luiss Hub for Makers and Students. Ogni team ha lavorato a un progetto realistico che rispondesse alla sfida e che fosse, al contempo, economicamente sostenibile e coerente con le esigenze dei cittadini. Ciascun team ha elaborato l’idea e passando attraverso le fasi di ricerca, project management, progettazione, design e prototipazione, è arrivato alla realizzazione di una campagna di marketing e alla stesura di un Annual Report sul progetto sviluppato.

I progetti sono stati valutati secondo criteri di innovazione, applicazione concreta, impatto sulla città sulla base della documentazione prodotta, del prototipo presentato negli stand che ciascun team ha allestito e del pitch al pubblico.

“Con questo programma J.P. Morgan intende contribuire alla formazione dei più giovani e dare loro l’opportunità di approfondire alcune competenze STEM necessarie per accedere al mondo del lavoro. Congratulazioni a tutti gli studenti partecipanti per aver risposto con creatività ed interesse alla challenge e per l’eccellente lavoro svolto in questi mesi. Ringrazio sentitamente i colleghi di J.P. Morgan per il tempo dedicato all’attività di mentorship dei ragazzi e il Comune di Milano, AMSA, AMAT, Luiss Hub e JA Italia per la partnership costruttiva, esempio positivo di dialogo stretto e quanto mai necessario tra mondo del lavoro, scuola e istituzioni”, ha commentato Francesco Cardinali, Senior Country Officer per J.P. Morgan in Italia.

“Affrontare la sfida posta dal proprio territorio di riferimento è uno stimolo molto forte per gli studenti che si mettono al servizio della comunità che conoscono e di cui fanno parte con le loro idee e la loro creatività,” ha dichiarato Antonio Perdichizzi, Presidente di Junior Achievement Italia.

The Schools Challenge è un programma globale realizzato da J.P. Morgan a Hong Kong, Singapore, Londra, Parigi, Francoforte, San Paolo del Brasile, Milano.