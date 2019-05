Venerdì 24 maggio 2019 - 13:00

Incendio in un appartamento a Cinisello Balsamo, 2 ustionati gravissimi

Hanno ustioni sul 45% e sul 60% del corpo

Milano, 24 mag. (askanews) – Sono entrambi in gravissime condizioni i due uomini, di 55 e 58 anni, rimasti ustionati nell’incendio scoppiato nella tarda serata di giovedì in un appartamento a Cinisello Balsamo. Il 58enne è stato subito trasferito al Niguarda di Milano, presenta ustioni sul 45% del corpo ed è attualmente in terapia intensiva. La prognosi resta riservata. Ancora più critiche si rivelano le condizioni del coinquilino di 55 anni che avrebbe ustioni sul 60% del corpo e che nella tarda mattinata di venerdì è stato trasferito dal San Gerardo di Monza, dove era stato inizialmente ricoverato, al Niguarda.

