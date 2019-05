Giovedì 23 maggio 2019 - 14:23

Bulli Zoo, in scena il musical contro il bullismo

Al Teatro Olimpico di Roma, 280 ragazzi reciteranno per dire NO

Roma, 23 mag. (askanews) – “BULLI ZOO” è questo il titolo del Musical dedicato alle vittime del bullismo che andrà in scena sabato 25 maggio 2019 alle ore 21.00, al Teatro Olimpico di Roma. In occasione della “Quinta Giornata Nazionale Giovani Uniti Contro il Bullismo”, organizzata dal “Centro Nazionale Contro il Bullismo”, BULLI ZOO sarà interamente allestito e recitato dai ragazzi del “Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop” , coadiuvati da alcuni studenti dell’IstitutoVisconti di Roma.

L’obiettivo della pièce teatrale, presentata da Enrico Papi Ambasciatore di “Bulli Stop”, è quella di aggregare gli adolescenti per informarli su quanto il bullismo debba essere prevenuto e sconfitto attraverso la promozione e la diffusione della cultura del rispetto, della legalità e dell’integrazione tra i giovani, favorendo la conoscenza e la presa di coscienza su quanto il bullismo sia dannoso sotto ogni aspetto, sia psichico sia fisico.

La Giornata Nazionale Giovani Uniti Contro il Bullismo vede il suo apice con lo spettacolo teatrale che porta in scena, come ogni anno, un nuovo musical realizzato da 250-­?280 ragazzi non professionisti, uniti contro il bullismo. La rappresentazione teatrale, utilizzando la teoria del Teatro d’Animazione Pedagogico nato da un’idea della Presidente del Centro Nazionale Contro i Bullismo – Bulli Stop, Prof.ssa Giovanna Pini, pedagogista e docente all’Università Roma Tre, vedrà in sala, oltre alla partecipazione dei i genitori ai quali il bullismo e il cyberbullismo hanno ucciso i propri figli, anche di alcuni degli amici del “Centro Bulli Stop” come Leo Gassmann, Martina Attili, Bianca Gazzè, Matteo Costanzo, Eleonora Gaggero, Matteo Valentini e Leonardo Della Bianca che, con le loro performance avvieranno la serata, seguiti dalla Fanfara dei Carabinieri con l’inno nazionale.