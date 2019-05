Giovedì 23 maggio 2019 - 07:26

Assalto in banca, sette arresti tra Nari, Napoli e Roma

Operazione della Polizia di Stato

Roma, 23 mag. (askanews) – La Polizia di Stato di Bari, Napoli e Roma sta eseguendo un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere ed ai domiciliari nei confronti di sette cittadini italiani, ritenuti a vario titolo responsabili di tentata rapina aggravata, detenzione e porto illegale d’armi da fuoco, furto, ricettazione e riciclaggio, in ordine ad un assalto in banca.

I dettagli saranno forniti nell’ambito di un incontro con la stampa che si terrà oggi, alle ore 10:30 in Questura.