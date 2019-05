Martedì 21 maggio 2019 - 12:35

Rogo Mirandola, Salvini: blindare i porti in tutta Europa

'Azzerare l'immigrazione clandestina dovere morale: a casa tutti!'

Roma, 21 mag. (askanews) – Stanotte ahimè ennesimo episodio di violenza da parte di un immgirato con due morti, questo alla faccia di chi vuole i porti aperti: i porti bisogna blindarli, in Italia e in tutta Europa”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul rogo nella sede dei vigili urbani a Mirandola (Modena), a margine di un comizio a Lecce.

“Arrestato giovane immigrato nordafricano per il rogo che ha devastato la sede della Polizia locale di Mirandola: due morti, decine di feriti e intossicati. Una preghiera e un abbraccio alle famiglie delle vittime. Altro che aprire i porti! Azzerare l’immigrazione clandestina, in Italia e in Europa, è un dovere morale: a casa tutti!”, ha anche twittato il vice premier.