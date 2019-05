Martedì 21 maggio 2019 - 01:00

Aids, Anlaids Lazio istituisce un premio intitolato a Fernando Aiuti

Nella commissione anche Alessandro Aiuti, figlio del celebre immunologo

Roma, 21 mag. (askanews) – Anlaids Lazio istituisce un premio intitolato alla memoria del professor Fernando Aiuti, immunologo di fama mondiale e fondatore di Anlaids scomparso lo scorso 9 gennaio, pioniere nella lotta all’AIDS, a cui ha dedicato gran parte della sua carriera.

Il premio, istituito da Anlaids Lazio e gestito congiuntamente alla famiglia Aiuti in riconoscimento del suo contributo alla ricerca e alla lotta all’Aids, avrà cadenza annuale e sarà destinato alla personalità ritenuta meritevole di aver contribuito in ambito scientifico o sociale alla ricerca, all’assistenza e alla prevenzione della malattia: “Da quando ho ereditato la presidenza di Anlaids Lazio più di 18 anni fa, ho goduto della profonda amicizia del professor Aiuti – dichiara Massimo Ghenzer, Presidente di Anlaids Lazio – con il consenso della sua famiglia abbiamo pensato all’istituzione di un riconoscimento che porti il suo nome e che trasferisca i valori di un uomo che ha lottato un’esistenza intera per eliminare pregiudizi e falsità legate all’Aids, una malattia da affrontare e sconfiggere, non la peste”.

All’interno della commissione preposta all’assegnazione del premio figureranno tra gli altri il Presidente di Anlaids Lazio Massimo Ghenzer, il Vicepresidente Pasquale Narciso e Alessandro Aiuti, affermato medico ricercatore nonchè figlio del celebre immunologo e scienziato.