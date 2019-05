Lunedì 20 maggio 2019 - 14:52

Noemi è fuori pericolo, la bimba fu colpita in un agguato di camorra

I medici del Santobono: respira autonomamente senza ossigeno

Napoli, 20 mag. (askanews) – La piccola Noemi non è più in prognosi riservata. Questa la novità contenuta nel bollettino dell’ospedale Santobono di Napoli dove la bimba di quattro anni è ricoverata dallo scorso 3 maggio quando fu ferita gravemente in un agguato in piazza Nazionale.

La bambina è “sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente” e respira “spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno”. I parametri vitali sono “stabili e il quadro clinico è in miglioramento”. “La prognosi quoad vitam è sciolta”, conclude la nota dei medici del nosocomonio pediatrico che dirameranno il prossimo bollettino tra sette giorni.

