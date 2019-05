Giovedì 16 maggio 2019 - 15:45

Italia destinazione più popolare dell’anno in Cina

Premio ritirato da Enit alla fiera del turismo a Shanghai

Roma, 16 mag. (askanews) – Un team di influencer e opinion leader premia l’Italia in Cina come destinazione più popolare dell’anno. Il Bel Paese sale sul podio anche per la Regione Sicilia che si aggiudica il riconoscimento come “destinazione emergente dell’anno” nell’ambito del “It’a My World Travel Awards 2019”, organizzato da Qyer, il sito che aggrega i maggiori influencer di viaggio e i kol, gli opinion leader, in materia di preferenze di viaggio.

A ritirare il riconoscimento il presidente Enit Giorgio Palmucci che ha anche presenziato alla conferenza stampa della Regione Piemonte presso lo stand Italia, sottolineando come “la nostra Penisola, nonostante sia già la migliore destinazione per i turisti cinesi, ha comunque ulteriori possibilità di crescita e saranno sempre di più i turisti in arrivo attratti anche da destinazioni meno note, come anche dai siti montani che possono offrire ulteriori sbocchi tra cui il Piemonte – ha aggiunto Palmucci in occasione della conferenza della Regione – che potrà quindi accrescere il numero di turisti. L’attrazione dei viaggiatori cinesi per il turismo active e lo sci fa ben sperare”. Il presidente Enit ha quindi ringraziato le Regioni che hanno partecipato, gli aeroporti di Milano, Toscana, Venezia e Roma e gli oltre 60 operatori coinvolti da Enit a Shanghai. “Faremo tutto il necessario – ha concluso il presidente – per rendere indimenticabili le vostre vacanze nel nostro paese”.

Enit intanto ha avviato il protocollo d’intesa siglato con Ctrip, la più grande agenzia di viaggi online cinese che fornisce a oltre 300 milioni di utenti attivi offerte per biglietti aerei, visti, alloggi, vacanze, crociere e viaggi di lavoro.

Successo anche per l’Italian Dream Night: evento di networking completamente a tema italiano presso la villa ed i giardini dell’InterContinental Shanghai, organizzata da Enit e Itb che ha ospitato oltre 200 invitati tra cui buyers internazionali, media cinesi e rappresentanti delle principali compagnie aeree.

I DATI

Con oltre 3 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze l’Italia rappresenta la meta preferita dei visitatori cinesi e primeggia in Europa superando Francia, Germania e Spagna. Le previsioni per il 2019 sono più che rosee: crescono, infatti, le prenotazioni di oltre il 20 per cento. Le vacanze di primavera ed estate vedranno i cinesi indirizzare le loro preferenze anche verso il Sud e nuove destinazioni del turismo culturale come i siti Unesco di Pompei, Amalfi e la valle dei Templi di Agrigento. Al di là di Shanghai e Bejing, si consolidano come aree di partenza quelle di Guangzhou e Chengdu. Si nota una particolare preferenza da parte di viaggiatori di genere femminile tra i 25 ai 34 anni che scelgono l’Italia nei mesi di febbraio, luglio e ottobre e amano regioni come Lazio, Veneto, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Campania. Le città top sono Milano, Roma, Firenze e Venezia. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi Enit sulla base di dati Unwto, Banca d’Italia, Etc, Istat, Eurostat, Forwardkeys nonché dal monitoraggio delle 30 sedi nel mondo dell’Agenzia Nazionale del Turismo. ENIT presenta l’offerta turistica italiana in Cina alla fiera internazionale del turismo outgoing cinese, ITB China a Shanghai, dal 14 al 17 maggio, con la partecipazione delle regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Puglia e Veneto, per un totale di oltre 60 componenti in rappresentanza dell’offerta turistica italiana. Protagonisti i principali aeroporti italiani per potenziale sul mercato: Roma, Milano, Venezia e Firenze.