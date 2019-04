Martedì 30 aprile 2019 - 22:00

Volano in Gdo i vini Passerina e Pecorino

Si chiude domani evento a Offida del Consorzio Vini Piceni

Roma, 30 apr. (askanews) – Si chiude domani con un’apertura straordinaria anche al mattino (10.30-13.30, 16.00-21.00) “Passerina & Pecorino”, la manifestazione organizzata dall’Enoteca regionale Marche in collaborazione con il Consorzio vini piceni e con il patrocinio del Comune di Offida (AP). Diciotto le aziende e 51 le etichette che, a partire dal 27 aprile, hanno animato le serate dell’Enoteca (Via Giuseppe Garibaldi, 75) con banchi d’assaggio nella navata centrale, dedicati alle nuove annate di Offida Passerina e Offida Pecorino Docg appena entrate in commercio. A tentare i winelover anche le eccellenze della gastronomia locale tra salumi, formaggi, olive e birra artigianale, e un banco d’assaggio dedicato all’olio Extravergine di oliva bio a cura di Picenopen. E secondo i dati Iri evidenziati dal Consorzio, i vini da Passerina e Pecorino continuano a volare in Gdo. Solo nell’ultimo anno i Passerina hanno segnato nella grande distribuzione italiana una variazione positiva del +14% a valore e si sono piazzati al terzo posto in Italia per la crescita a volume (+15%). In ascesa anche i vini Pecorino, con un aumento a valore del +6%.

Offida Docg è l’unica Denominazione di origine controllata e garantita per i vitigni di Passerina e Pecorino, con un disciplinare molto più stringente di quello consentito in altri areali (90 quintali per ettaro). La zona di produzione è ristretta a 25 comuni delle province di Ascoli Piceno e Fermo (9 per intero e altri 16 in parte) con l’imbottigliamento permesso nelle sole zone di produzione.

Le aziende partecipanti: Cantina Collevite, Cantina Offida, Cherri – San Francesco, Ciù Ciù, Domodimonti, Il Conte Villa Prandone, Le Canà, Le Cantine di Figaro, Marcelli Clara, Officina del Sole, Poderi San Lazzaro, San Giovanni, Tenuta Cocci Grifoni, Tenuta De Angelis, Tenuta del Borgo, Tenuta Spinelli, Terre Cortesi Moncaro, Velenosi Vini.