Martedì 30 aprile 2019 - 09:14

Decine di arresti per mafia. Salvini: non molliamo di un millimetro

Operazioni in Sicilia e nel Lazio

Roma, 30 apr. (askanews) – “Dalla Sicilia al Lazio, brillanti operazioni contro i clan. Nel Catanese ventisei arresti e sequestri per 1,5 milioni di euro, a Cassino manette per undici rom del clan Spada-Morelli. Grazie a Forze dell’Ordine e inquirenti! Non molliamo di un millimetro”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini A Catania, dalle prime ore del mattino, su delega della Procura Distrettuale, circa 200 carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 persone, affiliate al clan dei Tuppi, attivo nel territorio di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, attualmente confederato alla famiglia mafiosa dei Mazzei. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, omicidio, estorsione in concorso, furto, ricettazione e riciclaggio in concorso, detenzione e porto illegale di arma clandestina, trasferimento fraudolento di valori e corruzione, con l’aggravante del metodo mafioso.

Sempre stamattina è stata condotta una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone, per l’esecuzione di una ordinanza di custodia nei confronti di 11 persone. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Parte delle persone arrestate risultano appartenere ad una unica famiglia di etnia Rom i Morelli/Spada, stabilmente residente nel quartiere popolare “San Bartolomeo” del Comune di Cassino. I soggetti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di “associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, usura ed estorsione”.

