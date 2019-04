Sabato 13 aprile 2019 - 08:14

Droga, sequestrate 6,2 tonnellate hashish al largo della Sicilia

Arrestati tre spagnoli sul veliero

Roma, 13 apr. (askanews) – Nella notte tra il 10 e l’11 aprile, una task force congiunta della Guardia di Finanza composta da unità aeree e navali del Gruppo Aeronavale di Messina, del Roan di Palermo, del Nucleo Pef-Gico. di Palermo, del Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Ragusa e della Tenenza di Pozzallo, coordinati dal Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata ha effettuato il sequestro di 6,2 tonnellate di hashish trasportate in una imbarcazione a vela di oltre 12 metri, intercettata in transito nelle acque internazionali al largo delle coste siciliane. Sono stati tratti in arresto i tre membri dell’equipaggio, tutti cittadini spagnoli.