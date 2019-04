Venerdì 5 aprile 2019 - 18:34

Primo workshop dell’Aeronautica sulle piattaforme stratosferiche

Presente anche il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo

Roma, 5 apr (askanews) – Si è svolto venerdì 5 aprile, a Roma, alla Casa dell’Aviatore, il primo workshop nazionale sulle Piattaforme Stratosferiche. L’evento è stato organizzato dall’Ufficio Generale per lo Spazio dell’Aeronautica Militare per avviare un confronto, con i rappresentanti delle Istituzioni, del mondo accademico, della ricerca e delle aziende, su possibili linee di azione e forme di collaborazione nello sviluppo di questa innovativa interfaccia tecnologica in campo aero-spaziale.

Obiettivo: aprire un tavolo di confronto sul tema, allargato a tutti i principali attori nazionali, effettuare una ricognizione delle tecnologie chiave in tale contesto e gettare le basi per giungere, in tempi brevi, a formulare un requisito di alto livello per una piattaforma stratosferica d’interesse nazionale, aggregando la domanda istituzionale per i servizi erogabili ed esplorando le possibilità di finanziare gli studi preliminari con fondi derivanti dalla space economy e nell’ambito di un progetto, a guida italiana, inserito nel contesto della cooperazione strutturata permanente europea.

Il workshop è stato aperto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale Alberto Rosso e ha visto la presenza, trangli altri, del Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Massimo Inguscio, di Roberto Borsa, rappresentante del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Fernando Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale Fisica Nucleare e dei rappresentanti delle aziende: Thales Alenia Space Italia, Space Italy e Leonardo.

“Le piattaforme stratosferiche – ha sottolineato il generale Rosso – sono un tassello che può integrare le capacità offerte dai satelliti, dalle costellazioni satellitari e dagli UAV (velivoli a pilotaggio remoto) che si piazza in una fascia intermedia e che ha caratteristiche di flessibilità di costi e di permanenza che ben si attaglia ad integrare quelle che sono le capacità fondamentali che un paese può sviluppare”.

“L’incontro di oggi – ha concluso il Capo di Sma – si pone in continuità con uno studio ed un accordo sottoscritto a dicembre, insieme al mondo dell’industria e a quello accademico, per sviluppare tutte quelle che sono le potenzialità di Aviolancio di piccoli satelliti da parte di aeroplani”.

I lavori sono stai chiusi dal Sottosegretario Tofalo che, nel suo intervento, ha rimarcato come le piattaforme stratosferiche rappresentino una delle linee di sviluppo della strategia dell’Aeronautica Militare al servizio del sistema Paese. “Oggi – ha detto – possiamo affermare di aver raggiunto una maturità tecnologica che deve necessariamente essere completata dalla capacità di esprimere un progetto d’interesse nazionale comune. Tutelare lo Spazio quale risorsa strategica è fondamentale. Il contrario ci obbligherà a fruire delle capacità che nel frattempo altri concorrenti stanno sviluppando. In tale ottica la nostra Aeronautica Militare, attraverso i programmi nazionali, le cooperazioni bilaterali e la partecipazione ai progetti industriali e di ricerca, è pienamente inserita nel Sistema Paese ed opera per garantire il mantenimento dell’eccellenza nel comparto spaziale ed aerospaziale nazionale”.