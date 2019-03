Martedì 26 marzo 2019 - 17:22

Tenuta Fornacelle di Bolgheri: da mezzadria a vini annate eccellenti

Una storia lunga tre generazioni

Roma, 26 mar. (askanews) – E’ una storia che viene da lontano quella della Cantina Fornacelle di Bolgheri, in Toscana. Fino dalla fine del 1800 il bisnonno di Stefano Billi, Giulio Batistoni, mezzadro dei conti Della Gherardesca, lavorava i vigneti di Zizzolo e Guarda Boschi, nella zona bolgherese alla prima riforma agraria a Giulio venne data la possibilità di riscattare il Vigneto di Zizzolo e divenirne il proprietario: erano 1,6 ettari. Il giro di boa nel 1998 quando Stefano Billi raccoglie l’eredità familiare. A lui si unisce la moglie Silvia Menicaglie, e oggi sono 15 gli ettari di terreno, di cui 9 vitati e 2 coltivati a olivo, gli altri destinati ad alberi da frutta. Una bella tenuta nel cuore di Bolgheri, che per posizione geografica gode di un clima temperato dalla vicinanza del mare e regale ai produttori di vino profumi intensi e floreali. “Viviamo e lavoriamo la vite”, è la filosofia della cantina Fornacelle. Ogni vite ha una sua peculiarità e viene trattata distintamente nella potatura, nella selezione dei grappoli, nel diradamento fogliare e in vendemmia. Questa cura dettagliata e individuale può essere condotta soltanto dal produttore, che conosce tutta la storia del vigneto.«I nostri sono vini territoriali, noi effettuiamo personalmente l’attento lavoro in vigna. Ricerchiamo una minor produttività a favore di una qualità sempre migliore». Ci spiega Silvia Menicagli. In cantina prosegue questo lavoro paziente: per ogni tipologia di vino si utilizza il metodo di vinificazione e di invecchiamento più appropriato, con vari tipi di tini (acciaio e cemento) e di barriques di rovere francese selezionate. La vinificazione deve assecondare e seguire le inclinazioni delle uve di un particolare vigneto. ” Alcuni vini vengono prodotti soltanto nelle annate eccellenti- afferma – ci proponiamo di cercare di trovare sempre il giusto equilibrio nelle coltivazioni e nelle produzioni riducendo al massimo gli interventi esterni”. Vogliamo creare vini di territorio che riflettano il carattere del nostro lavoro, identificandoci come azienda. Noi viviamo e lavoriamo in azienda. Vita e vite sono tutt’uno”.

La cantina produce vini bianchi e rossi. Un vermentino doc, molto apprezzabile e uno Zizzolo in 12 mila bottiglie. L’annata 2018 – spiega Silvia Menicagli – è stata più equilibrata di quella precedente e questo si è riflesso anche sul vino”. Nel complesso “una bella vendemmia, una bella annata, equilibrata, buona, in cui – prosegue – abbiamo recuperato quel 25% circa di produzione che avevamo perso nel 2017”. In generale i vini Fornacelle risultano “molto eleganti”. La cantina produce anche un Merlot in purezza: Erminia, un Bolgheri Superiore: Foglio 38 a base di Cabernet Franc in purezza, un vino più godibile nel tempo di 14 gradi e anche un passito denominato Vincenzino, che è un Fiano di Avellino in purezza, oltre al Guardia Boschi rosso Superiore.