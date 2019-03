Sabato 23 marzo 2019 - 18:32

La “maledizione” della metro (linea A) a Roma

Fermate chiuse

Roma, 23 mar. (askanews) – E’ chiusa per “accertamenti autorità giudiziaria” la stazione Barberini della metro A di Roma, dopo la rottura della scala mobile, la scorsa settimana. I treni transitano senza fermare. E’ stato attivato un servizio bus di supporto Termini-Barberini-via Veneto-Flaminio. Chiusa anche la stazione Spagna della metropolitana per verifiche tecniche.

Tra Termini e Flaminio, informa Luce Verde Roma, è attiva una linea di bus con fermate a piazza Barberini (stazione metro A) e via Veneto (accessi metro A lato Porta Pinciana). Mentre da molto (troppo) tempo è chiusa anche la fermata Repubblica, sempre per accertamenti disposti dalla magistratura in relazione alle scale mobili. Insomma l’intero centro della capitale d’Italia è off-limits per gli utenti della metropolitana, una vera e propria “maledizione”.

