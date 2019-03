Mercoledì 20 marzo 2019 - 09:57

Chi è Marcello De Vito, mister preferenze

Presidente del Consiglio comunale, tra i vip del M5S di Roma

Roma, 20 mar. (askanews) – Avvocato, una figlia, tra gli esponenti con maggiore esperienza politica del M5S di Roma, strettamente legato alla ex candidata presidente (ora capogruppo Cinquestelle) alla Regione Lazio Roberta Lombardi. Marcello De Vito, il presidente M5S dell’Assemblea capitolina, è stato arrestato questa mattina nell’ambito di un’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma a Tor Di Valle. È accusato di corruzione.

Nel 2013 aveva guidato come candidato sindaco la sfida del Movimento a Ignazio Marino ed era entrato in Consiglio Comunale nel 2016, con l’attuale sindaca Virginia Raggi, rappresentando con Daniele Frongia, oggi assessore allo Sport ed ex vicesindaco, e Enrico Stefàno, presidente della commissione capitolina Mobilità, il gruppo di punta del M5S romano alla conquista della città.

Molto esposto nelle battaglie del gruppo contro gli sprechi di Palazzo Senatorio, varie immagini e video custoditi in rete lo ritraggono con le arance in mano nei giorni in cui il primo Consigli comunale dell’epoca Marino veniva scosso e svuotato dall’inchiesta “Mafia Capitale”. Nelle elezioni che hanno portato Raggi a Palazzo Senatorio è arrivato secondo alle primarie online, con il record di preferenze: 6.451 voti espressi.

Guida il Consiglio Comunale, l’ultimo presieduto proprio ieri pomeriggio, con il pugno di ferro, tanto da suscitare spesso irritazione nell’opposizione, ma anche nella sua stessa maggioranza.

