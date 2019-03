Venerdì 15 marzo 2019 - 00:30

Parlano tedesco i vini toscani Montecucco

Il Consorzio tutela pertecipa al Prowein

Roma, 15 mar. (askanews) – Il Consorzio Tutela Vini Montecucco partecipa per il quinto anno a ProWein, una delle più importanti fiere europee dedicate al settore vinicolo, rivolta a un pubblico selezionato di operatori del settore, stampa e rappresentanti del trade. Il Consorzio Tutela Vini Montecucco sarà presente, per il terzo anno consecutivo, all’interno della collettiva (Hall 16 E 31) che lo unisce alle denominazioni Maremma Toscana e Morellino di Scansano, con la partecipazione di cinque aziende che presenzieranno con il proprio stand: Basile, Pianirossi, Podere Montale, De Vinosalvo e Ribusieri. ProWein rappresenta una fiera importante per il panorama vinicolo internazionale – dichiara il Presidente del Consorzio Claudio Tipa – un’occasione per incontrare operatori provenienti da tutto il mondo, promuovere il territorio e i nostri vini, consolidare e accrescere il mercato della nostra Denominazione”. Il Consorzio di Tutela Vini Montecucco oggi conta 67 aziende produttrici, raggruppa oltre 750 ettari di vigneto e una produzione complessiva di 1,8 milioni l’anno. La denominazione, Doc e Docg, si estende su sette comuni del territorio dell’Amiata (Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Roccalbegna e Seggiano), in provincia di Grosseto, e conta il 70% circa di produzione biologica. L’intera filiera, dalla produzione delle uve all’imbottigliamento, è sottoposta a un accurato sistema di tracciabilità, che permette al Consorzio di verificare in ogni momento la provenienza delle bottiglie acquistate, oltre ad un controllo sul prodotto confezionato già presente nei canali di vendita.