Idee e innovazione per la salute: arriva raccolta fondi Msd su Eppela

Fra i progetti copriruote fashion per carrozzine e stanza sensoriale

Roma, 14 mar. (askanews) – La Salute è un bene comune, che ci riguarda tutti e al quale tutti possiamo contribuire. Con questo spirito nasce MSD CrowdCaring, progetto voluto da MSD Italia in partnership con la piattaforma di crowdfunding Eppela, che punta a sostenere il finanziamento dei migliori progetti in settori cruciali per la Salute delle Persone. Dai servizi digitali rivolti alla salute, ai processi di semplificazione di percorsi di cura; dalle nuove modalità di prevenzione, agli strumenti dedicati a innalzare la qualità della vita del paziente al di fuori dei contesti sanitari, alle iniziative che certifichino l’autorevolezza dell’informazione nel settore: tutti possono candidare le proprie idee innovative sul portale www.eppela.com/it/mentors/msd-crowdcaring. Tra quelle pervenute, MSD Italia ed Eppela selezioneranno le più meritevoli, che potranno così accedere ad una delle 4 campagne di raccolta fondi (dette “call”) previste nel corso dell’anno. La prima “call” del 2019 ha appena preso il via: ci sarà tempo fino al 21 aprile per decidere di contribuire al finanziamento dei 4 progetti proposti: “Autside”, la stanza multisensoriale per malati di alzheimer e disabilità cognitive; “Un angelo per capello”, che per garantire parrucche gratuite a pazienti oncologici; “Vanity Wheel”, il copriruote fashion per sedie a rotelle; “Wa Word App”, il calore delle parole per affrontare il cancro.

Altre tre campagne di raccolta fondi si susseguiranno, con le medesime modalità, nel corso dell’anno: dal 27 maggio al 5 luglio; dal 9 settembre al 18 ottobre; dal 4 novembre al 13 dicembre. Le iniziative che raggiungeranno gli obiettivi di “finanziamento dal basso” attraverso il crowdfunding, entro i 40 giorni di tempo concessi, accederanno ad un co-finanziamento da parte di MSD Italia che, in qualità di “Mentor”, erogherà fino a 5.000 euro per ciascun progetto, per un valore complessivo fino a 100.000 euro.

