Venerdì 15 marzo 2019 - 01:38

Cresce antibiotico resistenza, allo studio nuovi farmaci

Sperimentazioni cliniche in corso su 42 antibiotici innovativi

Roma, 15 mar. (askanews) – La resistenza agli antibiotici in Europa continua a crescere, mentre i farmaci antimicrobici rischiano di diventare sempre meno efficaci nel trattamento delle infezioni. La gravità del tema è stata messa in luce dal nuovo rapporto realizzato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che hanno raccolto i dati relativi alla diffusione di batteri antibiotico-resistenti nell’uomo e negli animali da allevamento nel 2017 nei 28 Stati membri. I dati sono allarmanti: anche secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, a causa dei batteri resistenti agli antibiotici, in Europa muoiono ogni anno circa 33 mila persone. “L’antibiotico resistenza dei cosiddetti superbatteri è ormai un’emergenza globale” spiega Marco Tinelli, Componente del Consiglio Nazionale della SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, “nel 2050 le infezioni batteriche costituiranno la principale causa di decessi. Sono allo studio nuovi strumenti e tecnologie innovative per supportare queste nuove sfide”.

Se ne discute a Milano in occasione del VII Congresso Internazionale AMIT, Argomenti di Malattie Infettive e Tropicali, organizzato e presieduto da Marco Tinelli e Massimo Galli, rispettivamente Tesoriere e Presidente della SIMIT. Due giorni di approfondimento su batteri, patologie infettive e nuovi rimedi, con oltre trecento specialisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. “Attualmente sono in corso sperimentazioni cliniche su ben 42 nuovi antibiotici ad uso sistemico di cui 17 sono per il trattamento delle infezioni più pericolose – ha detto Tinelli – in particolare l’attenzione è verso alcuni batteri definiti critici per la loro pericolosità dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità: sono in corso sia in Italia che all’estero sperimentazioni cliniche di alcuni di questi farmaci che presto entreranno nel mercato dopo l’approvazione di EMA ed AIFA. Molto promettenti sono alcuni nuovi antibiotici costituiti da un insieme di 2 molecole e che hanno la proprietà di essere attivi contro batteri resistenti a tutte le classi di antibiotici”. I farmaci antimicrobici cosiddetti “biologici” sono molecole proteiche complesse, prodotte in laboratorio da colture cellulari che funzionano legandosi a recettori dei microrganismi e modificando così l’evoluzione della malattia in senso favorevole. Sono essenzialmente anticorpi monoclonali (il loro meccanismo nelle malattie infettive si basa nel bloccare le attività di virus e batteri), alcuni ormoni, fattori di crescita, enzimi e terapie geniche. Essi sono stati utilizzati con successo soprattutto in oncologia e nelle malattie autoimmuni. Altro campo di sviluppo sono i nuovi vaccini, attualmente nella cosiddetta fase due di ricerca (durante la quale un farmaco si valuta su un ristretto numero di pazienti altamente selezionati affetti dall’infezione per la quale esso è testato). Sono in corso di valutazione vaccini per il Mycobacteriumtuberculosis, lo Streptococco di gruppo B, il Clostridium difficile, lo Stafilococco aureo e l’Escherichia coli. Tutti questi nuovi farmaci potranno essere utilizzati sia singolarmente ma anche in associazione, ad esempio con i classici antibiotici, al fine di potenziare al massimo l’attività anti infettiva attraverso l’utilizzo di più molecole dirette verso bersagli differenti, con lo scopo di eradicare definitivamente l’infezione.