Giovedì 14 marzo 2019 - 10:04

Pena dimezzata per l’uomo che uccise la moglie a Genova, cosa dice la giudice

"Ci sono omicidi e omicidi"

Roma, 14 mar. (askanews) – “Ci sono omicidi e omicidi, anche un killer può in qualche modo fare pena”. Silvia Carpanini è il giudice che a Genova ha stabilito che Javier Gamboa ha ucciso l’ex moglie Jenny Reyes dopo essere stato “illuso e disilluso, in un misto di rabbia e di disperazione, profonda delusione e risentimento, non del tutto incomprensibili”. L’uomo è stato condannato a 16 anni di carcere con rito abbreviato, contro i 30 richiesti dall’accusa. Una sentenza che, dopo quella dei giorni scorsi su una ben diversa vicenda di femminicidio a Bologna, ha suscitato diverse polemiche. Il magistrato spiega, in due interviste alla Stampa e al Corriere della sera, le sue ragioni. “L’imputato aveva già lasciato quella donna, era tornato in Sudamerica esasperato dal fatto che lei avesse una vita extraconiugale, diciamo, intensa, per lui umiliante. La ex lo ha supplicato di riprovarci, gli ha pagato il biglietto dell’aereo, hanno cenato e bevuto insieme poco dopo essersi riabbracciati. E poi è stato chiaro che, persino la notte precedente, l’amante aveva dormito con lei, proprio nella casa dove il marito stava rientrando, sebbene in precedenza gli avesse fornito tutt’altro tipo di rassicurazione”. E’ sufficiente per giustificare un massacro? “No, tant’è che Javier Gamboa ha preso sedici anni, e mi pare che proprio nella sentenza sia rimarcata più volte la gravità del suo gesto. Semmai, quel che ha patito è sufficiente per compensare le aggravanti”.

Il ministro Salvini si è detto “senza parole” e dice che “chi ammazza così deve marcire in galera”. “Con tutto il rispetto, Salvini può pensarla come meglio crede”, commenta la giudice. “E’ evidente che io la penso diversamente. La gente è libera di criticare, fare, anche ritenere discutibile la mia decisione, per carità. Ma vale sempre e per tutti il fatto che bisognerebbe conoscere bene i casi prima di criticare…”.

Si è parlato allora e si parla adesso di ritorno al delitto d’onore. “Non c’entra assolutamente niente. Comunque: tutta questa polemica non mi sconvolge, non è la prima e non sarà l’ultima. Quel che per me è certoèche un processo non debba essere esemplare”.

Ska/int5