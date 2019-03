Giovedì 14 marzo 2019 - 02:09

Nissan: al via test su strada tecnologia I2V con 5G di Docomo

Invisible to Visible, coniuga mondo reale con quello virtuale

Milano, 14 mar. (askanews) – Nissan e NTT DOCOMO, portano la tecnologia Invisible-to-Visible di Nissan su un veicolo in movimento in una prova su strada, utilizzando la connettività mobile di quinta generazione 5G di DOCOMO. Il test della tecnologia, presentata per la prima volta a gennaio in occasione del CES di Las Vegas, si è svolto presso il circuito “Grandrive” di Nissan, a Yokosuka, in Giappone. Invisible-to-Visible, o I2V, è una tecnologia che coniuga il mondo reale con quello virtuale e che si inserisce nell’ambito della Nissan Intelligent Mobility, la roadmap strategica che ridefinisce il modo in cui i veicolo sono alimentati, guidati e connessi alla società.

I2V combina le informazioni trasmesse dai sensori esterni ed interni al veicolo con i dati provenienti dal cloud, aiutando i guidatori a vedere l’invisibile, ad esempio cosa c’è in fondo a una lunga strada, dietro un edificio o dopo una curva. Inoltre I2V mette guidatori e passeggeri in contatto con Metaverse, un mondo virtuale dove le persone possono interagire tramite avatar. Familiari, amici o altre persone che si trovano in luoghi lontani possono essere visualizzati a bordo dell’auto sotto forma di avatar tridimensionali a realtà aumentata per tenere compagnia o fornire assistenza.

Per la prova su strada, Nissan e DOCOMO utilizzano la connettività mobile 5G ad alta velocità, ampia capacità e latenza minima di DOCOMO per trasmettere i dati dell’avatar in modalità wireless all’interno del veicolo di prova e le telecamere del veicolo, in tempo reale. Il veicolo di prova si basa sul modello NV350 Caravan di Nissan.

Tramite il test le aziende valuteranno come le persone a bordo dell’auto e quelle rappresentate tramite avatar percepiscono la presenza le une delle altre tramite le interfacce utente. Inoltre sarà esaminata anche la praticità d’uso delle funzionalità di comunicazione interattiva della tecnologia I2V. Nissan e DOCOMO intendono continuare le attività congiunte di test e di ricerca della tecnologia I2V e le sue applicazioni per offrire ai clienti esperienze di connettività innovative in futuro.