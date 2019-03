Giovedì 14 marzo 2019 - 14:51

Il botta e risposta tra Meloni e Raggi su Garibaldi

Lo scambio via Twitter per una scritta alla Garbatella

Roma, 14 mar. (askanews) – Botta e risposta via Twitter tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. A proposito della scritta su un muro cancellata ieri alla Garbatella a Roma, la leader di Fdi su un post aveva scritto che “Il comune di Roma ha cancellato la storica scritta del 1948 ‘Vota Garibaldi’. Dopo gli ultimi deliri per vietare una via ad Almirante e cancellare quelle intitolate a ‘esponenti’ del ventennio, forse la Raggi avrà scambiato #Garibaldi per un fascista…”. Pronta la risposta della numero uno del Campidoglio “no @GiorgiaMeloni, i fascisti li riconosco”.

