Giovedì 14 marzo 2019 - 22:09

Il 6 aprile Tenuta Alois Lageder raduna viticoltori dal mondo

Apre la XXII edizione di Summa

Roma, 14 mar. (askanews) – Sabato 6 e domenica 7 aprile, dalle 10:00 alle 18:00, la Tenuta Alois Lageder raduna viticoltori da tutto il mondo nell’idilliaco villaggio vinicolo di Magrè (Alto Adige). In questa ventiduesima edizione di Summa oltre 100 viticoltori provenienti da 10 paesi diversi presenteranno i loro vini a un pubblico di esperti, giornalisti e amanti del vino nella suggestiva e storica cornice di Casòn Hirschprunn – un palazzo rinascimentale del 17° secolo – & Tòr Löwengang. Al debutto quest’anno alcuni produttori da Cina, Ungheria e Repubblica Ceca che si uniranno ai viticoltori provenienti da Germania, Austria, Francia, Italia, Nuova Zelanda, Portogallo e Slovenia. La Tenuta è particolarmente soddisfatta dell’incremento dei viticoltori certificati Demeter, che avranno nuovamente un’area tutta dedicata. “Anche questa edizione di Summa sarà caratterizzata dalla consueta atmosfera familiare e conviviale che anima l’evento con tante opportunità di dialogo e di confronto”, commenta Alois Clemens Lageder, la sesta generazione che lavora nella Tenuta di famiglia. “Non vedo l’ora di incontrare vecchi e nuovi amici qui a Magrè, lo scambio di idee tra vignaioli è molto stimolante e prezioso per il mio nuovo ruolo in azienda”, dice Helena Lageder, la figlia più giovane di Alois Lageder e Veronika Riz, che – dallo scorso anno – è responsabile di diversi mercati internazionali. Summa sarà organizzata anche quest’anno dalla figlia primogenita Lageder, Anna Lageder, che gestisce un’agenzia di organizzazione di eventi. Quest’anno Summa offre un programma ancora più variegato: degustazioni guidate e esclusive verticali tenute da vignaioli ed esperti, seminari, visite alla cantina – costruita in base a criteri ecologici -, ai vigneti coltivati e al “Giardino all’ombra del Paradeis”. Un’avventura per tutti i sensi! Oltre all’opportunità di degustare vini eccezionali, ai partecipanti verranno offerti anche abbinamenti di specialità culinarie preparate al momento da numerosi partner del settore alimentare. Come negli anni precedenti, parte del ricavato sarà devoluto alla Casa della Solidarietà (HdS) a Bressanone. L’organizzazione si occupa di persone bisognose da oltre quindici anni. L’appuntamento da segnare in agenda è quindi per il 6 e 7 Aprile – dalle 10 alle 18 – con Summa 2019 nella Tenuta Alois Lageder a Magrè.