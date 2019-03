Giovedì 14 marzo 2019 - 17:54

Costa: i ragazzi hanno compreso rischi mutamento climatico

Video del ministro Ambiente su Global Strike for Future

Roma, 14 mar. (askanews) – “Voglio salutare con grande soddisfazione le manifestazioni che domani si terranno in tutto il mondo per il Fridays for Future e in Italia ce ne saranno oltre 100”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in un video registrato a Nairobi dove sta partecipando al Summit Onu per l’ambiente Unea. “Questi splendidi ragazzi che si stanno attivando perché, prima di noi, hanno compreso i rischi del mutamento climatico e si preoccupano della loro generazione e di quelle future. Ci dicono fate qualcosa e noi dobbiamo fare qualcosa”, ha aggiunto sottolineando che “i ragazzi non lo fanno quindi per una bandiera, ma per rappresentare al mondo che abbiamo un solo Pianeta, non abbiamo un Pianeta B o C o salviamo questo pianeta o non ci salverà”.