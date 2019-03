Venerdì 8 marzo 2019 - 08:40

Fermati in 4 per il cadavere dell’albanese trovato murato a Senago

Presi mandante ed esecutori: una vendetta per un furto di preziosi

Roma, 8 mar. (askanews) – Quattro italiani sono stati fermati dai carabinieri con l’accusa, in concorso tra loro, di omicidio ed occultamento di cadavere dell’albanese Lamaj Astrit, scomparso nel gennaio 2013 e rinvenuto il 15 gennaio 2019, gettato in un pozzo adiacente un appartamento in ristrutturazione a Senago (Milano), il cui proprietario è risultato assolutamente estraneo ai fatti.

Le indagini hanno consentito di accertare il coinvolgimento dei quattro in qualità di mandante ed esecutori materiali dell’omicidio, che per gli inquirenti è maturato in ambiente delinquenziale per ritorsione e vendetta e, più in particolare, per punire l’autore di un furto di preziosi, colpevole anche di avere interrotto una relazione sentimentale.

Il decreto di fermo, emesso dalla Procura di Monza, è stato eseguito dai carabinieri dei Nuclei investigativi di Monza e Caltanissetta a Muggiò, Enna e Genova.

Red/sav/int5