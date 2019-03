Venerdì 8 marzo 2019 - 11:02

Check up medici gratuiti, al via Tour salute della Fondazione Ania

In 10 città di Abruzzo, Marche e Umbria

L’Aquila, 8 mar. (askanews) – Parte da L’Aquila l’ottava edizione dello “Street Health Tour”, l’iniziativa itinerante organizzata dalla Fondazione ANIA che offre check up medici gratuiti. Il tour si svolge a quasi dieci anni dal terremoto dell’Aquila e toccherà 10 città del centro Italia tra Abruzzo, Marche e Umbria. L’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici punta a diffondere la cultura della prevenzione e del vivere sano con postazioni per check up medici gratuiti operative dalle 10 alle 18, che oggi, in occasione della Festa della Donna, mettono a disposizione controlli medici per patologie esclusivamente femminili: visite ginecologiche con consulto sulla menopausa; visite senologiche; visite per osteoporosi e rischio fratture; visite cardiologiche con particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori. Nell’area del truck, inoltre, sarà distribuito un opuscolo dedicato alla menopausa e materiale informativo per promuovere la salute della donna.

Lo Street Health Tour è stato inaugurato a L’Aquila alla presenza del segretario generale della Fondazione ANIA Umberto Guidoni e del sindaco del capoluogo abruzzese Pierluigi Biondi. L’Ania torna a L’Aquila a distanza di nove anni: nel 2010, infatti, l’associazione ha finanziato interamente la ricostruzione della casa famiglia di San Gregorio, distrutta dal sisma del 2009. Lo “Street Health Tour” proseguirà in Abruzzo domani a Chieti in piazza Garibaldi; a Pescara, il 10 marzo, in piazza I maggio; a Teramo, l’11 marzo, in piazza Martiri della Libertà. Poi si sposterà nelle Marche, con la prima tappa ad Ascoli Piceno, il 12 marzo, in piazza Arringo; a Macerata in piazza Garibaldi, il 13 marzo, ad Ancona in piazza Cavour, il 14 marzo e a Pesaro, in piazzale della Libertà, il 15 marzo. Le ultime tappe saranno in Umbria: a Perugia, in piazzale Umbria Jazz, il 16 marzo; a Terni, in piazza della Repubblica, il 17 marzo.

Tutti gli indirizzi e le informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione ANIA. Nelle precedenti edizioni dello Street Health Tour sono stati effettuati quasi 12.700 check up medici gratuiti, in oltre 30 città. Le tipologie di visite più comuni hanno riguardato: vista, udito, cuore, tiroide, concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, test sull’osteoporosi, dermatologia e valutazioni preventive per malattie neurocognitive, come l’Alzheimer.