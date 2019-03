Venerdì 8 marzo 2019 - 08:48

Arrestati 7 giovani per tentata estorsione su whatsapp

Operazione dei carabinieri

Roma, 8 mar. (askanews) – Dalle prime ore della mattinata, i carabinieri della compagnia di Baiano hanno eseguito alcune misure cautelari emesse dall’Ufficio Gip del Tribunale di Avellino nei confronti di sette persone ritenute responsabili, in concorso, di “Tentata estorsione”, “Porto e detenzione illegale di armi” “Lesioni personali aggravate” e, per uno di essi, in concorso con altri due in corso di identificazione, anche di “Sequestro di persona”. Le minacce le tentate estorsioni avvenivano via whatsapp. Lo comunica la Legione Carabinieri Campania.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa prevista per le ore 10.30 presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

