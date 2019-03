Mercoledì 6 marzo 2019 - 17:41

Il virologo Burioni contro Salvini: ai bimbi che rischiano la morte chi ci pensa?

"Si asseconda il peggio del Paese"

Roma, 6 mar. (askanews) – “Il ministro degli Interni Matteo Salvini scrive al Ministro della Salute Giulia Grillo chiedendole di ammettere negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia i bambini non vaccinati (per scelta incosciente ed egoista dei genitori – ricordiamolo) per evitargli traumi.

Al diritto di non rischiare la vita – altroché “trauma” – dei bambini troppo piccoli per essere vaccinati e dei bambini che NON SI POSSONO VACCINARE chi ci pensa? Chi li difende? Sono i più deboli, può uno Stato fregarsene di loro? Non possiamo mettere in pericolo la loro vita per garantire ai genitori ignoranti ed egoisti di non vaccinare i propri figli seguendo bugie e superstizioni insensate e pericolose”. E’ quanto sottolinea sul suo profilo Fb il virologo Roberto Burioni che torna a difendere l’importanza delle vaccinazioni.

“Mi stupisco – osserva – che il ministro Salvini faccia una simile richiesta: vuole davvero assecondare il peggio del nostro Paese? Vuole proprio guadagnare i voti dei pochi cavernicoli perdendo quelli delle persone per bene, che sono la grande maggioranza? Perché non sente uno dei tanti medici leghisti e capaci prima di uscirsene con simili sparate? Spero vivamente che il Ministro della Salute, medico, respinga doverosamente questa richiesta al mittente. Se così non fosse invito i genitori dei bambini non ancora vaccinati contro il morbillo che frequentano gli asili nido a fare valere le loro sacrosante – e violate – ragioni”.

Mpd/int5