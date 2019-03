Mercoledì 6 marzo 2019 - 19:36

E’ morto il bimbo caduto da una carro di Carnevale

Arrivato martedì in ospedale in condizioni gravissime

Bologna, 6 mar. (askanews) – E’ morto intorno alle 16 di mercoledì 6 marzo il bimbo di due anni e mezzo scivolato da un carro allegorico durante la sfilata del Carnevale dei Bambini organizzata in occasione del martedì grasso a Bologna. Lo ha confermato l’Ausl. Il piccolo era arrivato all’Ospedale Maggiore in “gravissime condizioni”.

In giornata la Procura di Bologna aveva aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni colpose. Il carro di carnevale sul quale era salita la madre assieme al bambini è stato posto sotto sequestro “per verificare le modalità di costruzione ed eventuali situazioni di insidie e/o pericolosità” come ha spiegato il procuratore Capo di Bologna, Giuseppe Amato.

Il bambino, caduto dal carro dopo essere scivolato dalle braccia della mamma, è stato con ogni probabilità urtato da una ruota del rimorchio del trattore che lo trainava. Lungo la strada, via Indipendenza, a pochi metri dal carro allegorico, era presente anche il padre con il passeggino vuoto. La manifestazione, che è organizzata dal comitato petroniano della curia di Bologna, è stata sospesa dopo l’incidente. Un volontario addetto alla sicurezza della manifestazione, ha tentato per diversi minuti la rianimazione del piccolo in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

Pat-int4