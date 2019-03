Mercoledì 6 marzo 2019 - 20:10

Dalla Toscana a Dusseldorf i vini Poggio Cagnano

Alla fiera del Prowein dal 17 al 19 marzo

Roma, 6 mar. (askanews) – Dopo essere stata protagonista al Buy Wine, durante le Anteprime Toscane, in cui i vini di Poggio Cagnano – che era tra le aziende selezionate – hanno incontrato più di 200 buyer internazionali, è la volta della Germania per la boutique winery. Dal 17 al 19 Marzo a Düsseldorf va in scena il Prowein – la Fiera di riferimento per il mondo del vino a livello internazionale – e Poggio Cagnano presenterà i suoi vini biologici, d’alta quota targati DOC Maremma Toscana (Pad 16 Stand E31).

Di fronte ai maggiori professionisti del settore, l’Azienda toscana, che dal 2016 è in conversione biologica, racconterà di come nascono i vini su di un colle a 450 m nel cuore della Maremma Toscana in un terreno impervio di roccia arenaria, da cui deriva la spiccata mineralitàche caratterizza gli stessi vini. Le forti escursioni termiche qui contribuiscono allo sviluppo di aromi fini e freschi nell’uva, che cresce circondata da un fitto bosco di querce e ulivi. L’Azienda sta per piantare le barbatelle di Sangiovese, Alicante, Ansonica e Vermentino, con il passaggio da 1 a 3 ettari di vigna, che ad oggi dà origine a una produzione di circa 10.000 bottiglie/anno.

Il rosso di punta è Altaripa, il Sangiovese in purezza che a queste altitudini trova un habitat ideale per esprimere le sue caratteristiche più’ eleganti, poi vi è Arenario, il Cabernet Sauvignon apprezzato nei concorsi enologici e il blend Selvoso di Ciliegiolo e Sangiovose. Presentate anche le annate 2018 del premiato Vermentino e di Nebula Rosa, delicato rosato da Sangiovese. Le vinificazioni e gli affinamenti sono orientati a bilanciare freschezza ed eleganza con intensità e capacità d’invecchiamento. Vi è il tempo anche per la sperimentazione che si concretizza per esempio con l’utilizzo di materiali come un’anfora in ceramica dove riposeràuna partita di Sangiovese e una vasca in cemento utilizzata per le prove sul Vermentino.

La particolare altitudine conferisce ai vini di Poggio Cagnano caratteristiche uniche, apprezzate dal mercato e che rispecchiano una precisa filosofia aziendale:produzione limitata di vini di territorio di altissima qualità che puntano su finezza ed eleganza.