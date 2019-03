Martedì 5 marzo 2019 - 20:12

8 marzo: dai 15 ai 70 anni, un fiore per donne di ogni età

La naturopata: "hanno effetti in tutte le fasi della vita".

Roma, 5 mar. (askanews) – La rabbia e l’irrequietezza dell’adolescenza e poi la crisi di mezza età. Ogni fase della vita di una donna presenta i suoi problemi e le sue difficoltà ma per ognuna c’è rimedio: dal rapporto conflittuale con i genitori, alle paure legate alla propria femminilità, fino alla sensazione di inutilità una volta che i figli sono cresciuti, la floriterapia rida la giusta carica allontanando gli stati d’animo negativi. E se per le più giovani si punta ad armonizzare i legami parentali, per le più grandi a riscoprire bellezza, passione e nuovi stimoli.

“Gli Australian Bush Flower Essences, 69 essenze floreali, favoriscono il recupero del benessere psicologico trasformando positivamente l’energia della persona – spiega Cristina Settanni, naturopata, Flower Therapist, esperta in fiori australiani, autrice del libro ‘Fiori del bene’, docente presso il College of Naturophatic Medicine CNM Italia -. I fiori permettono di riscoprire le qualità positive presenti in tutti noi, che molto spesso non riusciamo a manifestare e riequilibrare così i disagi emozionali”. Ecco dunque qualche utile consiglio floreale per le donne di ogni età: 15-20 anni – Per le ragazze più giovani due fiori lavorano sulla relazione figlio-genitore: Bottlebrush (il fiore del cambiamento) oltre ad incoraggiare a non fare resistenza al cambiamento ha anche la virtù di favorire un armonioso rapporto tra medre e figlio; Red Helmet Orchid (il fiore del padre e del figlio) è invece al servizio dei padri e dei figli. E’ un fiore che aiuta a relazionarsi in caso di rapporto conflittuale; lavora anche sul rapporto con le autorità, dunque, è utile a combattere la ribellione contro le norme sociali, le leggi e i simboli dell’autorità, spesso conseguenza di un rapporto difficile con la figura paterna. 30-40 anni – She Oak (fiore della femminilità) è il fiore del femminile per eccellenza. Trasmette la sua forza energetica in tutte le fasi della vita di una donna, riequilibrando in profondità le problematiche emozionali e somatizzate a livello fisico. La sua azione armonizza lo Yin, l’energia femminile secondo la medicina tradizionale cinese. Scioglie i conflitti interiori e le paure inconsce che insidiano la relazione con il proprio femminile. Aiuta a riconnetterci con il nostro potere interiore e a far sbocciare quel meraviglioso fiore racchiuso in tutte noi, nonostante l’età o le esperienze negative e traumatiche a cui la vita a volte ci espone. 60-70 anni – Wild Potato Bush (fiore della flessibilità) è indirizzato alla frustrazione della limitazione fisica. Trasmette leggerezza e agilità alle donne che vorrebbero muoversi agilmente ma il loro fisico lo impedisce. Questo fiore è un grande alleato delle persone in sovrappeso o che soffrono di dolori articolari. Grazie alla sua energia tonificante, stimola una migliore dinamicità psicofisica. Scuote dalla pigrizia e fa tornare la voglia di muoversi. Silver Princess (fiore della direzione) aiuta a trovare la direzione da prendere nella propria vita. È utilissimo quando ci troviamo a un bivio, i figli sono andati via di casa, siamo in pensione e non sappiamo cosa fare. Quando siamo disorientati agisce come una lanterna e aiuta a trovare nuovi obiettivi, nuovi stimoli.