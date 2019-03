Lunedì 4 marzo 2019 - 11:35

Anche capo ultrà della Juve tra arrestati per traffico di droga

Preso nell'operazione della DIA, era nel gruppo "Bravi ragazzi"

Roma, 4 mar. (askanews) – Tra gli arrestati nell’operazione che ad Agrigento ha portato la Dia ad arrestare oltre 30 pericolosi malviventi compreso il capo della famiglia mafiosa del capoluogo siciliano, c’è anche Andrea Puntorno. Referente di una delle principali piazze di smercio della droga nella città di Agrigento e in passato membro di un’organizzazione criminale con base a Torino, Puntorno è destinatario di misure cautelari per reati connessi al commercio illegale di sostanze stupefacenti e già indicato quale capo del tifo organizzato della Juventus, gruppo ultras “Bravi ragazzi”. Lo stesso Puntorno, nell’autunno 2018 aveva rilasciato un’intervista al programma televisivo “Report”, ammettendo anche l’attività di bagarinaggio.

Più in generale, le attività investigative hanno messo in risalto la figura criminale di Antonio Massimino (arrestato nel 1999 e nel 2005 nell’ambito delle operazioni Akragas e San Calogero), che, una volta scarcerato, aveva ripreso a svolgere la medesima attività criminale, arrivando fino ai vertici della famiglia mafiosa di Agrigento-Villaseta per diretta investitura dal boss agrigentino Cesare Lombardozzi.

Massimino, in questa veste, hanno accertato gli investigatori, ha più volte partecipato ad incontri riservati con membri di altre famiglie mafiose, “perseguendo un accurato controllo del territorio da esercitare illecitamente, non solo attraverso forme di interferenza nello svolgimento delle attività produttive, ma anche autorizzando la commissione di delitti e facendo leva sulla capacità di intimidazione che gli derivava dal ruolo apicale all’interno del sodalizio mafioso”.