Venerdì 1 marzo 2019 - 17:22

Presentata a Milano M-Team, la campagna contro la meningite

Testimonial un gruppo di mamme, Tania Cagnotto e Sonia Peronaci

Roma, 1 mar. (askanews) – Presentata a Milano M-Team, la campagna del Comitato Nazionale Liberi dalla Meningite per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione per questa grave e potenzialmente mortale infezione, particolarmente frequente nei bambini piccoli. Per tutto il 2019, l’iniziativa vedrà l’impegno di un team di mamme e due testimonial d’eccezione: la campionessa mondiale tuffi Tania Cagnotto e la food blogger Sonia Peronaci. Al centro del percorso informativo ci sarà la corretta informazione sulla meningite e sulle possibilità di prevenire la malattia, nell’ambito di un approccio che mira a migliorare la salute dei bambini a 360 gradi.

Il target dell’iniziativa, che include diverse iniziative e strumenti – dal network di mamme alla sensibilizzazione diretta nelle piazze – sono i genitori: la speranza di M-Team è quella di offrire informazioni e approfondimenti in grado di aiutare i genitori a muoversi correttamente, per assicurare il miglior sviluppo psicofisico a ogni bambino.

L’iniziativa, che ha preso il via con una cena di lancio alla Sonia Factory, lo spazio eventi a Milano della chef Sonia Peronaci, prevede una forte condivisione della campagna e dei suoi messaggi: a fare da “cassa di risonanza” sarà infatti un gruppo di mamme, le protagoniste dell’M-Team. Ognuna porterà la propria esperienza professionale e personale, con l’obiettivo di migliorare la salute dei bambini.

Ogni anno, in Italia, oltre mille persone contraggono la meningite: di queste, circa una su due viene colpita da meningite meningococcica, causata dal batterio Neisseria meningitidis conosciuto più comunemente come meningococco. Nel nostro Paese, in particolare, i sierogruppi B e C sono i più diffusi. La meningite meningococcica provoca il decesso nel 10% dei pazienti colpiti.

I bambini e gli adolescenti sono soggetti ad alto rischio, mentre i neonati costituiscono la fascia più vulnerabile. La meningite B (scatenata dal meningococco B) è attualmente la forma più comune ed è responsabile da sola di circa l’80% dei casi in età pediatrica. Oggi sono disponibili vaccini che prevengono dai cinque tipi di meningite meningococcica più infettivi e pericolosi (A, B, C, Y e W135), dai gruppi più diffusi di meningite pneumococcica e da quella da emofilo di tipo b.