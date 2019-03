Venerdì 1 marzo 2019 - 21:59

Padre Lombardi: estremamente grave per vescovi coprire gli abusi

Nell'accompagnamento delle vittime vanno fatti altri passi avanti

Roma, 1 mar. (askanews) – Il “risultato più importante” del vertice convocato dal Papa in Vaticano con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo sugli abusi sessuali sui minori (21-24 febbraio) è la presa di coscienza del problema da parte di tutti i presuli: lo ha detto padre Federico Lombardi, moderatore dell’incontro, che ha sottolineato come ci siano “ancora passi da fare” nella Chiesa cattolica universale nell’accompagnamento delle vittime e come sia “estremamente grave” coprire gli abusi da parte dei vescovi.

“La coscienza universale non era ancora” presente in tutta la Chiesa “ed è esattamente il risultato pià importante” dell’incontro, ha detto il gesuita ospite della televisione cattolica francese Kto. “Nel mondo, nella chiesa universale, abbiamo ancora situazioni differenti: ci sono persone molto consapevoli, che hanno fatto un percorso di ascolto, una conversione, e cercano di trovare risposte positive, ma ci sono altri che non hanno ancora capito bene, o non hanno capito per niente… Ci sono esperienze diverse, ci sono paesi dove non è stato ancora sollevato il problema. Il Papa ha capito che è un problema universale, ed era necessario convocare tuti i vescovi insieme affinché il corpo della Chiesa insieme prendesse coscienza e si mettesse in cammino per affrontare: un problema universale e una risposta universale”, ha detto Lombardi. Ci sono, nella Chiesa, “resistenze”, ma “non resistenze di opposizione, piuttosto di non comprensione: e essere insieme, scambiarsi idee, ascoltare insieme testimonianze davvero molto forti, ha messo tutto in movimento: in soli tre giorni è stato un vero cammino”.

Padre Lombardi ha notato che, in particolare, le testimonianze delle vittime sono state molto forti ed ha sottolineato in particolare la donna che, a porte chiuse, si è rivolta una sera ai vescovi: “E’ stata una talmente forte che alla fine io, che ero il moderatore, non potevo dire più neanche una parola o fare annunci di lavoro per il giorno dopo: mi è sembrata la liturgia del venerdì santo e tutti, a partire dal Papa, con le lacrime agli occhi, sono passati a ringraziare questa donna, tutti sono partiti in silenzio: è stato uno dei momenti più effettivi dell’incontro. Non mi aspettavo che una testimonianza così brave sarebbe stata così potente per tutta l’assemblea”. Ma, in generale, “per le vittime ci sono diversi passi da fare: il primo è escoltare davvero, cosa che non è stata ancora fatta dovunque”.

Se in passato “i vescovi dicevano che i preti sono loro figli e si proeccupavano di loro e di nascondere i colpevoli più che dei fedeli abusati” ma la “consapevolezza della responsabilità per tutti i figli della Chiesa” è un campo nel quale c’è “ancora molto da fare, perché una cosa sono le linee guida e le procedure ma altra cosa molto importante è l’accompagnamento spirituale”. In questo senso, la “responsabilità e accountability è una delle questioni più importanti, al centro dell’incontro” perché “coprire i crimini è una cosa estremamente grave. E’ la negazione della verità, della guarigione delle vittime ed è molto grave. Ora stiamo responsabilizzando i vescovi, che non sono solo responsabili ma se non fanno bene devono risponderne. E questa è una delle cose concrete” che seguiranno all’incontro, “la procedure e le norme, per rendere conto non solo a Dio, ma alla comunità e alla Chiesa”.