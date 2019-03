Venerdì 1 marzo 2019 - 21:00

Giornata risparmio energetico, progetto per consumo sostenibile

M'illumino di meno 2019 ricorre il 1 marzo

Roma, 1 mar. (askanews) – Un progetto di educazione al consumo sostenibile, in concomitanza con “M’illumino di Meno 2019”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che ricorre oggi, venerdì 1 marzo. Si chiama Lotta alla povertà energetica e Leroy Merlin lo ha realizzato in collaborazione con il Politecnico di Torino e l’Università di Torino. Donando anche kit di dispositivi per il risparmio energetico a cento famiglie del territorio piemontese a basso reddito.

Il dispendio economico che grava ogni anno sugli italiani per il consumo di energia è molto alto: spesso non ci si fa particolare attenzione, ma, sommando le singole bollette, il costo annuo può raggiungere cifre astronomiche.

L’azienda multi specialista ha stimato che una famiglia di quattro persone spende in media oltre 2mila euro – 2.100 per l’esattezza – all’anno in consumi energetici; il gas impatta per il 62%, l’energia elettrica per il 24% e l’acqua per il 14%.