Giovedì 28 febbraio 2019 - 12:30

Esame Maturità, simulato il secondo scritto con la prova “mista”

Al Classico Tacito e Cassio Dione ma il greco è già tradotto

Roma, 28 feb. (askanews) – Al via oggi nelle classi dell’ultimo anno delle scuole superiori le simulazioni della seconda prova scritta del nuovo esame di maturità che si terrà quest’anno. “Buon lavoro a tutti!”, ha twittato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.

In questi mesi che precedono l’esame il Ministero dell’Istruzione ha infatti elaborato esempi sia per la prima, sia per la seconda, tenendo conto delle discipline individuate per il secondo scritto con l’apposito decreto del Ministro pubblicato lo scorso 18 gennaio. Si tratta, precisa il Miur, di “esempi coerenti con quelle che saranno le prove di giugno”. Il Miur ha pubblicato on line gli esempi della seconda prova scritta dell’esame.

Al Liceo Classico è stata proposta la traduzione dal latino di un testo di Tacito tratto dal sesto libro degli Annales, in cui si racconta la caduta e la morte di Seiano, il potente ministro di Tiberio; il confronto con un testo in lingua greca (con traduzione a fronte) dello storico greco Cassio Dione sempre sulle vicende di Seiano; infine, nella terza parte, tre quesiti, a risposta aperta, formulati su entrambi i testi proposti in lingua originale e sulle possibili comparazioni critiche fra essi, relativi alla comprensione e interpretazione dei brani, all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione personale.

Prova mista anche al Liceo Scientifico, tra matematica e fisica: dove gli studenti dovevano invece risolvere uno dei due problemi proposti e rispondere a 4 quesiti su otto.

Sono quattro le giornate di pubblicazione di esempi di prove programmate: simulazione prima prova scritta 19 febbraio e 26 marzo; simulazione seconda prova scritta 28 febbraio e 2 aprile.