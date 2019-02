Mercoledì 27 febbraio 2019 - 08:10

Mazzette per autorizzare giostre senza verifiche, 1100 sequestri

Coinvolti amministratori comunali, tecnici ed intermediari

Roma, 27 feb. (askanews) – Previo pagamento di cospicue tangenti, rilasciavano codici identificativi ed autorizzazioni a giostre senza che venissero effettuate le prescritte verifiche di sicurezza delle attrazioni che, pertanto, risultavano potenzialmente pericolose per i giovani utenti. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Comando Provinciale di Vercelli, che hanno accertato il rilascio di oltre 1.000 codici ed autorizzazioni avvenuti con questo sistema.

I carabinieri questa mattina hanno fatto scattare perquisizioni in studi tecnici e uffici comunali di tutta Italia per acquisire la documentazione relativa al rilascio delle certificazioni. Sequestrate inoltre tutte le giostre irregolarmente certificate: in tutto quasi 1.100 sequestri, distribuiti in 88 province differenti ed a carico di circa 700 operatori del settore.

Nell’indagine risultano indagate 30 persone, delle quali 7 colpite da misure cautelari. Tra i coinvolti ci sono anche funzionari ed amministratori di alcuni Comuni del Nord Italia – ritenuti responsabili, a vario titolo, di corruzione, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, peculato ed altro – e vari tecnici ed intermediari.