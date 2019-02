Martedì 26 febbraio 2019 - 10:12

Latte: nuovo assalto armato a un’autocisterna. Salvini: sono criminali

Il camion cisterna fermato e dato alle fiamme

Roma, 26 feb. (askanews) – Nuovo assalto a un camion cisterna in Sardegna. Secondo quanto si è appreso oggi è stato dato alle fiamme vicino Sassari, proprio nel giorno in cui è previsto un incontro in prefettura tra pastori e trasformatori, sul prezzo del latte. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine alcuni uomini, con il volto coperto e armati, hanno bloccato il mezzo tra Nule e Osidda attorno alle 6.30 e, dopo aver fatto scendere il conducente, lo hanno bruciato. Domenica – ricorda Sardegnalive – un attacco simile era avvenuto nel Nuorese, ma la cisterna, quella volta, era stata solo svuotata.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha condannato il fatto: “Questi delinquenti non hanno niente a che fare coi pastori, con la loro fatica, la loro protesta e le loro ragioni. Questi sono solo dei criminali. E come tali saranno trattati”.

Parole di condanna sono state espresse anche dal nuovo presidente di Regione Sardegna, Christian Solinas (centrodestra): “Questi, purtroppo, sono fenomeni da criticare e da condannare senza se e senza ma. I pastori non credo siano questi, questi credo siano delinquenti. I nostri pastori rivendicano legittimamente una giusta remunerazione del loro lavoro e su questo fronte noi siamo immediatamente operativi per costruire un risposta di sistema. Una soluzione che dia prospettiva sia sul prezzo del latte ma che non escluda chi trasforma, chi commercializza e l’intera filiera. Ma questi atti di violenza e delinquenziali vanno condannati fermamente”.

“La Regione – ha spiegato Solinas – avrebbe dovuto accorgersi fin da prima dell’eccesso di sovra-produzione di pecorino romano, che ha determinato il crollo del prezzo, e avrebbe potuto e dovuto intervenire immediatamente. Si è lasciato passare troppo tempo. Il Ministro Salvini ha convocato le parti sostituendosi all’inerzia del Governo regionale. Ora con l’insediamento del nuovo Governo qui in Sardegna cercheremo di prendere in mano la situazione e di dare delle risposte che portino a quella gestione oculata dell’intera filiera del latte, che possa remunerare con un euro al litro il pezzo del latte”. (foto di repertorio) Int9