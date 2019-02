Martedì 26 febbraio 2019 - 13:19

Avviso di sfratto per Fabrizio Corona (deve lasciare la sua lussuosa casa)

Entro 120 giorni

Milano, 26 feb. (askanews) – Avviso di sfratto per Fabrizio Corona che dovrà lasciare la casa milanese: un appartamento di lusso, del valore di circa 2 milioni di euro, in via De Cristoforis, in zona corso Como, nel cuore della movida meneghina, che gli venne confiscato circa un anno fa dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento sui circa 2,6 milioni sottratti al fisco dall’ex re dei paparazzi.

La comunicazione dell’Agenzia del Demanio risale al 15 febbraio scorso e impone a Corona di lasciare “entro 120 giorni” l’appartamento che, dopo il provvedimento di confisca, è a tutti gli effetti un bene dello Stato.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, condotte dalla Dda di Milano, l’ex fotografo avrebbe acquistato la sua casa milanese con somme distratte da una sua società nel frattempo caduta in fallimento, intestandolo “fittiziamente” al suo storico collaboratore Marco Bonato. Da qui il provvedimento di confisca deciso ad aprile scorso dalla sezione misure di prevenzione presieduta dal giudice Fabio Roia.

