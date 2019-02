Lunedì 25 febbraio 2019 - 07:55

Tragedia del maltempo nel Catanese, 3 ragazzi dispersi in mare

La loro auto travolta da un onda ad Acireale

Palermo, 25 feb. (askanews) – Sono ore d’angoscia ad Acireale, in provincia di Catania, dove tre giovani da ieri risultano dispersi dopo essere stati travolti da un’onda che ha trascinato in mare la loro auto. Lungo la costa le ricerche sono affidate alla Guardia costiera di Catania che con una motovedetta ed un elicottero sta cercando d’individuare i tre giovani, due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 21 e i 27 anni. A complicare le operazioni sono le condizioni meteo ancora proibitive e la squadra di sommozzatori del comando provinciale dei vigili del fuoco non si può immergere.

Intanto sono stati ritrovati il paraurti della vettura con la targa e il portafogli di uno dei tre giovani dispersi. Secondo una prima ricostruzione, ieri pomeriggio, i tre erano su una Fiat Panda posteggiata sul molo del porticciolo, quando un’onda ha travolto la vettura trascinandola in mare. L’allarme è stato dato da un testimone.