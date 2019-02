Lunedì 25 febbraio 2019 - 15:25

L’ex sindaco di Roma Alemanno condannato a 6 anni per corruzione

Lui si proclama innocente

Roma, 25 feb. (askanews) – I giudici della II sezione penale del Tribunale di Roma hanno condannato l’ex sindaco della Capitale Gianni Alemanno a 6 anni di reclusione per corruzione e finanziamento illecito nell’ambito di un filone stralcio del processo “Mondo di Mezzo” su Mafia Capitale.

Secondo i giudici, Salvatore Buzzi e la “cricca” di Mafia Capitale avrebbero corrisposto alla Fondazione Nuova Italia presieduta da Alemanno 298.500 euro tra contributi ed erogazioni ritenute illecite quando l’ex An guidava il Campidoglio.

Alemanno, presente in aula alla lettura della sentenza, si è dichiarato “assolutamente innocente: attenderemo il deposito delle motivazini per conoscere il ragionamento dei giudici e cercheremo di comprendere come sono state valutate le prove dichiarative, ma naturalmente presenteremo appello”, ha spiegato l’avvocato dell’ex sindaco, Pietro Pomanti. “C’è anche da capire come si concilia questa condanna con l’assoluzione di Alemanno nei principali filoni del processo, come quello per associazione mafiosa”.

Insieme alla condanna per Alemanno sono scattate le sanzioni accessorie automatiche, tra cui l’interdizione dai pubblici uffici. Nei sui confronti il Tribunale ha disposto anche la confisca di 298.500 euro.

