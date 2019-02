Lunedì 25 febbraio 2019 - 17:18

Hotel Panama Garden, base per i runner della Maratona di Roma

Allenamenti nei parchi in vista dell'appuntamento del 7 aprile

Milano, 25 feb. (askanews) – Si avvicina l’appuntamento del 7 aprile 2019 per la XXV Maratona Internazionale di Roma, che partirà dal Colosseo, costeggiando per 42 chilometri tutti i punti di maggior interesse della città. La partenza è fissata per le 8,30 in Via dei Fori Imperiali e per sette ore vedrà i runner attraversare un percorso che tocca Piazza Bocca della Verità, viale Aventino, il Lungotevere, Piazza del Porto di Ripetta, Piazza Cavour, via della Conciliazione, via del Corso, via del Tritone per poi concludersi al traguardo di nuovo in via dei Fori Imperiali.

Pronti a mettervi alla prova? L’Hotel Panama Garden, situato nel quartiere Parioli, è la base ideale per gli amanti del fitness en plein air e per quanti vogliono avvicinarsi alla sfida allenandosi nel verde dei parchi più bella della Capitale: si trova infatti a brevissima distanza da Villa Ada, celebre per i suoi circuiti e a qualche minuto in più da Villa Torlonia, altro polmone verde della città e amato luogo di ritrovo per sportivi e runner.

Anche un allenamento breve all’apeerto porta grandi benefici: permettere al sangue di arrivare fino ai capillari più lontani aiuta a drenare i tessuti, riducendo gonfiori e ristagni. Inoltre allenandosi, anche solo una mezzora non vuol dire rinunciare al risultato: un buon circuito breve alterna allenamento cardiovascolare e tonificante e vi permette di raggiungere migliori risultati in breve tempo. Ovviamente questo genere di allenamento funziona grazie all’alta intensità: l’ideale sarebbe svolgere l’intero circuito senza pause, mantenendo alto il ritmo e il battito cardiaco. Un esempio facile e alla portata di tutti è sicuramente l’alternanza di scatti di corsa con esercizi di forza e resistenza come le flessioni, gli addominali o il sollevamento di piccoli pesi. I parchi più grandi di Roma, come Villa Ada, Villa Torlonia e Villa Borghese sono una vera risorsa per gli allenamenti all’aria aperta: al loro interno è possibile seguire veri e propri percorsi fitness che alternano comodi attrezzi ginnici alla bellezza della flora e della fauna. In particolare all’interno di Villa Ada, nella Valle del Sughereto, il percorso, da poco rimodernato, alterna ben 26 attrezzi e a disposizione del pubblico ci sono anche docce e spogliatoi. E in caso di una giornata di pioggia, l’Hotel Panama Garden dispone di una palestra attrezzata con macchinari cardio fitness all’avanguardia, asciugamani e acqua a disposizione, aperta 24 ore su 24.

L’Hotel Panama Garden, recentemente ristrutturato, accoglie i suoi ospiti sin dal 1940: per questo nei suoi ambienti si respira il vero fascino del “vintage”. Gli arredi godono dell’eleganza di mobili preziosi e camere raffinate ma non disdegnano la praticità dei più moderni comfort e di elementi che rendono la vita dell’ospite più semplice ogni giorno. Situato nel cuore dell’elegante quartiere Parioli, l’Hotel Panama Garden gode di una posizione strategica per visitare la città. Chi si muove in macchina – l’hotel dispone di un garage privato al coperto – non avrà problemi a raggiungere in breve tempo tutta Roma o i suoi dintorni. Ma anche chi sceglie di utilizzare i mezzi pubblici è avvantaggiato: in pochi minuti di autobus è possibile arrivare al centro storico in via del Corso, via del Babuino, via Nazionale, luoghi che saranno anche teatro della Maratona 2019. Nei dintorni dell’albergo si trovano le maggiori attrazioni turistiche quali le Catacombe di Santa Priscilla e Villa Borghese.

