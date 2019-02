Sabato 23 febbraio 2019 - 13:37

“La Chiesa ha distrutto i fascicoli degli abusi sui bambini” (il cardinale Marx)

L'atto di accusa oggi nel summit in Vaticano

Roma, 23 feb. (askanews) – Un cardinale cattolico di alto livello, Reinhard Marx, ha ammesso oggi che la Chiesa ha distrutto fascicoli relativi a bambini abusati sessualmente da preti e questo ha consentito ai pedofili di cercare altre prede.

“I fascicoli che avrebbero documentato comportamento e che davano un nome ai responsabili sono stati distrutti o non sono stati creati”, ha detto il cardinale tedesco Marx in un discorso al summit in Vaticano per affrontare il tema della pedofilia nel clero.

