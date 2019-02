Sabato 23 febbraio 2019 - 20:47

Al vertice sugli abusi va in scena la varietà delle culture

Diagnosi e ricette diverse, ma Papa cerca unità nella diversità

Città del Vaticano, 23 feb. (askanews) – “Io sono il vescovo della piccola Malta e sto seduto a pari merito accanto al vescovo di un’altra isola, la grandissima Australia…”. A cogliere il dato con ironia è stato mons. Charles Scicluna. Da giovedì a domani in Vaticano si svolge un vertice straordinario sugli abusi sessuali. Il Papa ha convocato i presidenti delle 114 conferenze episcopali di tutto il mondo per affrontare quella che non è una semplice emergenza, ma un’emergenza trasversale.

In passato hanno sbagliato pressoché tutti: settentrionali e meridionali, conservatori e progressisti, chierici e laici. Oggi, dopo che lo scandalo è scoppiato una prima volta a Boston e negli Stati Uniti, nel 2002, poi in Irlanda, Germania e altri paesi europei, nel 2010, e da ultimo in Cile e nuovamente in Usa, la consapevolezza del problema, e dei suoi rimedi, è molto maggiore. Ma la Chiesa – per alcuni in ritardo, per altro coraggiosamente – è ancora lì a discuterne.

La Chiesa è “cattolica”, cioè universale, e universali sono i suoi problemi e le sue risorse. E con questo incontro, quasi un sinodo straordinario, Jorge Mario Bergoglio non ha voluto solo imprimere una svolta agli eventi, non ha solo assunto la guida della questione, non vuole solo individuare misure “concrete”, come ha detto e ridetto, per voltare pagina. Tutto questo è vero, ma c’è anche, non meno significativa, una questione di metodo. Anche sulla questione degli abusi, come in passato sulla pastorale famigliare o su altri temi, Jorge Mario Bergoglio ha promosso uno stile collegiale e sinodale di governo. L’unità, ripete spesso, si trova nella diversità

Coinvolgere gli altri vescovi nella presa di coscienza del problema e nella ricerca di una soluzione non è solo in linea con il Concilio vaticano II. Il Pontefice venuto “quasi dalla fine del mondo” è consapevole che la Chiesa non avanza solo per impulso, o peggio censura, di Roma. Ma che è necessario la partecipazione del “popolo di Dio”, ossia la Chiesa tutta, con le sue diverse sensibilità, priorità, culture.

Il percorso non è più semplice, anzi. La complessità è massima, a tratti è una cacofonia. C’è chi in Vaticano non gradisce l’onnipresenza degli americani, e dell’inglese, quando si parla di abusi (accountability, follow-up…). Ci sono idee diverse sulla diganosi del problema (l’omosessualità? Il celibato?) e sulle soluzioni da adottare. Nel corso delle prime sessioni dei gruppi di lavoro del vertice vaticano alcuni vescovi “africani e asiatici” hanno sollevato la questione della “ossessione” sugli abusi sessuali, spiegando che nel loro paese ci sono abusi nei confronti dei minori quali le milizie che assoldano bambini soldato o lo sfruttamente sul lavoro, ha riferito ad esempio mons. Mark Benedict Coleridge, arcivescovo di Brisbane, parlando della “grande differenza” emerse in questi giorni. Padre Federico Lombardi, gesuita come il Papa, moderatore dell’incontro, ha rilevato sin da subito che ci sono paesi nei quali il tema è più avvertito e altri dove, per mancanza di risorse o per questioni culturali, la questione non è in primo piano. Proprio per questo, ha peraltro spiegato, ogni vescovo è stato calorosamente invitato a incontrare alcune vittime di preti pedofili del suo paese prima di venire a Roma, in modo da non avere l’alibi di arrivare pensando che il problema degli abusi esiste solo negli altri paesi, negli altri continenti… Il cardinale indiano Oswald Gracias lo ha dovuto dire apertamente: “Nessun vescovo può dire a sé stesso: ‘Questo problema di abuso nella Chiesa non mi riguarda, perché le cose sono diverse nella mia parte del mondo’. ‘Questo è un problema solo degli Stati Uniti, dell’Europa o dell’Australia’. Questo, fratelli e sorelle, non è vero. Oserei dire che ci sono casi in tutto il mondo, anche in Asia, anche in Africa”. Così la suora nigeriana Veronica Openibo, superiora generale della Società del Santo Bambino Gesù, una delle tre donne intervenute in plenaria: “Probabilmente, come molti di voi, ho sentito alcuni africani e asiatici dire ‘non è una questione che riguarda noi, nei paesi dell’Africa e dell’Asia, è un problema dell’Europa, delle Americhe, del Canada e dell’Australia’. Tuttavia, per nove anni ho lavorato in tutta la Nigeria nel campo dell’educazione sessuale e ho sentito le storie e consigliato molte persone”. Padre Hans Zollner, un altro gesuita, anima del comitato organizzatore del vertice, ha sottolineato che “non è stato facile” avere, in apertura di vertice, cinque video-testimonianze di altrettanti sopravvissuti agli abusi provenienti dai cinque continenti: ancora una volta, problema comune, soluzione comune. E il preposito generale dei gesuiti, padre Arturo Sosa, ha spiegato, oggi in conferenza stampa, che le differenze culturali non possono mai essere una scusa nell’ambito dell’impegno della Chiesa nella protezione dei minori.

Non è un caso che i gesuiti siano in prima fila: massima comprensione delle diversità, massimo rispetto delle culture più disparate, e al contempo timone fermo verso un percorso di rinnovamento e riforma. Erano gesuiti i primi missionari che raggiunsero la Cina, il Giappone, l’India, l’America latina. Litigarono furiosamente con chi a Roma non apprezzava il loro metodo di “inculturazione” della fede, ossia di evangelizzazione missionaria, sì, ma traducendo il Vangelo in termini culturalmente comprensibili dalle popolazioni locali che incontravano. Sempre “sulle frontiere”, i gesuiti conoscono la difficoltà, e la soddisfazione, di entrare in un’altro mondo senza violarlo, di diffondere la fede cristiana rispettosamente, di convincere senza vincere.

E nel villaggio globale, dove, per dirla con il cardinale Sean O’Malley di Boston, “se esplode uno scandalo in un luogo l’intera Chiesa è investita dallo scandalo”, è quanto mai necessario che tutti ed ognuno prendano parte alla risposta al problema diffuso degli abusi sessuali dei preti sui minori. Le conferenze episcopali meno consapevoli possono imparare dagli episcopati più avanzati, più avvertiti, quelli dove – Stati Uniti, Germania, Irlanda – il caso è già esploso provocando dolore e perdita di credibilità. I vescovi di questi paesi, a loro volta, all’incontro di Roma hanno potuto aprire occhi e orecchie per percepire il ritardo, la resistenza, l’inconsapevolezza, ma anche il desiderio di non fare i loro stessi errori, la vitalità che nel vecchio mondo si è perduta, la diversa scala di priorità che hanno altri episcopati.

In questo processo “sinodale” di apprendimento reciproco, prima ancora che nella riforma del diritto canonico, in nuove linee-guida, in una più chiara procedura per punire i vescovi negligenti o denunciare alle autorità civili gli orchi in tonaca, risiede una chiave per affrontare anche in futuro, secondo Jorge Mario Bergoglio, il dramma degli abusi. “Abbiamo visto – ha detto il papa a conclusione del doppio sinodo sulla famiglia che si è svolto nel 2014 e 2015 – che quanto sembra normale per un vescovo di un continente, può risultare strano, quasi come uno scandalo – quasi! – per il vescovo di un altro continente; ciò che viene considerato violazione di un diritto in una società, può essere precetto ovvio e intangibile in un’altra; ciò che per alcuni è libertà di coscienza, per altri può essere solo confusione. In realtà, le culture sono molto diverse tra loro e ogni principio generale – le questioni dogmatiche ben definite dal Magistero della Chiesa – ogni principio generale ha bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato e applicato”.