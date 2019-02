Venerdì 22 febbraio 2019 - 08:34

Toti dice che lo stop alla Tav è puro autolesionismo

"Capisco la tattica politica ma bisogna guardare più lontano"

Roma, 22 feb. (askanews) – “Mettiamola così: mi sembra quantomeno bizzarro congelare un’opera come la Tav in un momento in cui l’economia europea sta tornando in crisi. Bisognerebbe fare l’esatto opposto e gli amici della Lega lo sanno perfettamente”. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in un’intervista a La Stampa commenta così la mozione Lega-Cinque Stelle sullo stop all’opera.

“Capisco la tattica politica – aggiunge -, ma c’è bisogno di guardare un po più lontano, all’Italia del 2030. E in un momento di difficoltà economica gli investimenti publici servono come l’aria, come nell’America del New Deal”.

