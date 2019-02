Venerdì 22 febbraio 2019 - 16:54

Il cardinale tedesco Marx incontra le vittime di abusi

A margine del vertice del Papa sugli abusi: grazie, ci aiutate

Città del Vaticano, 22 feb. (askanews) – Il cardinale tedesco Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco di Baviera, presidente della conferenza episcopale tedesca e consigliere di Papa Francesco, ha incontrato questo pomeriggio a Roma un gruppo di vittime di sacerdoti pedofili, a margine del vertice sugli abusi convocato dal Papa in Vaticano con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo.

“Avevo già riflettuto in Germania sull’opportunità di incontrare” le vittime, “e non sapevo esattamente quali organizzazioni ci fossero a Roma”, ha dichiarato il porporato a conclusione dell’incontro, “e sebbene sia stato un incontro breve credo sia un segno che la Chiesa vuole ascoltare e che considera che questi gruppi e associazioni di vittime e sopravvissuti stanno fornendo un servizio alla Chiesa, e che i sopravvissuti ci hanno aiutato e continueranno ad aiutarci, a rimanere sul tema, vederlo con onestà ed ascoltare. Per questo sono grato per questo incontro”.

Il cardinale Marx ha incontrato dapprima a porte chiuse un gruppo di dieci persone e poi, davanti a telecamere e macchine fotografiche, un gruppo di quindici persone. L’incontro era stato organizzato dall’associazione Ending Clergy Abuse, molto attiva in questi giorni a Roma nel promuovere iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sul punto di vista delle vittime. “Grazie per questo incontro: porterò al Papa le vostre testimonianze”, ha detto il cardinale Marx accomiatandosi. A porte chiuse, a quanto si apprende, si è affrontato il tema della controversia circa il significato del concetto di “tolleranza zero”.