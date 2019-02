Giovedì 21 febbraio 2019 - 17:49

Ice Dome Presena: la musica di ghiaccio conquista De Laurentis

Rinnovato l'accordo per preparazione estiva del Napoli a Dimaro

Milano, 21 feb. (askanews) – La musica e il calore non erano esattamente quelli del San Paolo, ma le fredde melodie del Mercedes Benz Bonera Ice Dome, il teatro igloo costruito a 2600 metri sulle piste da sci del ghiacciaio Presena al Passo del Tonale, hanno decisamente colpito il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, in veste di turista. Grande conoscitore di quest’angolo di Trentino, De Laurentiis ha voluto toccare con mano la magia dei concerti dell’Ice Music Festival e ha assistito a uno dei due spettacoli in programma ogni giovedì fino a primavera. Ad eseguirli l’orchestra stabile dell’Ice Music Festival con un programma incentrato su brani di musica classica (Vivaldi, Caijkovskij e Mozart), e con incursioni nella musica popolare e brani inediti. “È un luogo onirico, ideale come set cinematografico – ha commentato Aurelio De Laurentiis – La prova che tutto è possibile, anche trasformare il ghiaccio in musica”. I concerti del Festival -organizzato dall’Azienda per il Turismo della Val di Sole, il Consorzio Pontedilegno-Tonale e Trentino Marketing – sono eseguiti con i 16 strumenti musicali scolpiti nel ghiaccio dall’artista americano Tim Linhart. La proposta della Val di Sole prevede infatti l’esecuzione di brani musicali resi unici acusticamente sia dall’uso di strumenti ricavati da blocchi di ghiaccio sia per la particolare sonorità resa possibile dalla cupola di ghiaccio. La presenza di De Laurentis in Val di Sole non arriva a caso: è ormai divenuta tradizione la sua vacanza invernale nell’area dove d’estate, a luglio – nello stadio di Carciato a Dimaro – Folgarida- il Napoli svolge la preparazione estiva. Ed è poi di pochi giorni fa infatti l’ufficializzazione dell’accordo per far svolgere il ritiro estivo del Napoli a Dimaro per altri tre anni. L’impegno raggiunto tra SSC Napoli e il sistema turistico Trentino (Assessorato al Turismo, Trentino marketing, Apt Val di Sole e Comune di Dimaro Folgarida) è infatti relativo alla preparazione precampionato della società di Aurelio De Laurentiis che quest’anno si svolgerà dal 6 al 26 luglio. Come tradizione i giocatori svolgeranno un doppio allenamento quotidiano (ovviamente sono previsti anche delle mezze giornate di riposo) agli ordini del tecnico Carlo Ancelotti e anche la disputa di alcune amichevoli. Più avanti sarà reso noto il dettaglio. Come è stato ricordato alla recente presentazione al Gran Albergo Vesuvio, lo sport e il divertimento si trasformano in un sostegno ad una comunità colpita dalle calamità naturali, qual è stata Dimaro Folgarida negli scorsi mesi. L’accordo triennale è quindi fonte di garanzia sia sul piano sportivo (per una società di calcio il ritiro rappresenta il momento più delicato della nuova stagione calcistica in quanto ne può segnare il risultato finale a causa di infortuni o di preparazione non adeguata per fattori esterni tipo le strutture e la logistica a disposizione) sia su quello sociale perché dà certezze di un futuro più roseo ad una comunità in difficoltà.

