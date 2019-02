Giovedì 21 febbraio 2019 - 21:38

Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi in via definitiva

Sentenza della Cassazione per l'ex presidente della Lombardia

Roma, 21 feb. (askanews) – L’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, accusato di corruzione nell’ambito della vicenda dei presunti fondi neri della fondazione Maugeri è stato condannato a 5 anni e 10 mesi. Lo ha deciso la Cassazione, dopo oltre 4 ore di camera di consiglio. La condanna è definitiva.

La Cassazione ha respinto il ricorso degli altri imputati mentre ha ritenuto inammissibile quello proposto dai legali dell’unica donna sotto accusa, Carla Dites, che nei precedenti gradi di giudizio era stata assolta.

La decisione della suprema Corte sarà ora trasmessa alla Procura generale di Milano per l’esecuzione della pena. Formigoni, seppure per un breve periodo, dovrebbe andare in carcere.

In appello l’ex presidente della Regione Lombardia aveva avuto sette anni e sei mesi. In suo favore gli ermellini hanno ritenuto prescritto un capo di imputazione riguardante la corruzione rispetto al crack dell’ospedale San Raffaele.

La condanna più pesante per il caso Maugeri è stata inflitta all’ex direttore amministrativo della Fondazione, Costantino Passerino, che ha preso 7 anni e 7 mesi, mentre l’imprenditore Carlo Farina ha avuto 3 anni e 4 mesi. Il ricorso di Carla Vites, che chiedeva di essere prosciolta, è stato invece ritenuto inammissibile.

I giudici hanno sostanzialmente confermato la sentenza di secondo grado e di fatto accolto le richieste fatte stamane dal Pg, Luigi Birritteri.

