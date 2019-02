Mercoledì 20 febbraio 2019 - 18:31

Germania Paese più attrattivo per studenti e giovani, male Italia

Tre città tedesche ai primi 10 posti in Top 100, Milano 60esima

Roma, 20 feb. (askanews) – Milano e Roma non sono tra le 50 città dove è più facile stabilirsi e trovare lavoro. Il capoluogo lombardo è al 60esimo posto, mentre la Capitale occupa addirittura l’87esimo: è quanto indica un’indagine di HousingAnywhere, piattaforma internazionale leader di alloggi per giovani in mobilità che cercano alloggi a breve e medio termine in oltre 400 città in tutto il mondo.

La Germania, secondo questa ricerca, è il Paese che dà più opportunità a studenti e giovani lavoratori. Monaco, Francoforte e Berlino sono tra le prime dieci fra le città che fanno parte della top 100. La patria dell’Oktoberfest è addirittura la prima in assoluto, mentre Francoforte e Berlino devono “accontentarsi” del sesto e settimo posto. Benissimo San Francisco e Zurigo (rispettivamente seconda e terza), capaci di occupare gli altri due gradini del podio. Londra è quinta, Parigi si colloca al 19esimo posto, mentre Madrid si piazza 31esima.

Nella ricerca sono stati presi in considerazione vari parametri, fra cui la qualità della vita, l’offerta di lavoro, il salario medio e il costo della vita delle città esaminate. Milano, pur avendo un salario medio superiore a molte città che la precedono in classifica (ad esempio San Paolo, Lisbona e Bangkok), è penalizzata dall’eccessivo prezzo degli affitti. A Roma, invece, è la qualità della vita che abbassa il punteggio: le grandi città del nord Europa offrono uno stile di vita addirittura tre volte migliore rispetto alla Capitale, che in questa parte della classifica è però davanti a megalopoli come San Paolo e Shanghai.

L’Italia non è l’unico Paese con soltanto due città classificate fra le prime 100; non se la passa meglio l’Inghilterra, che oltre a Londra vede soltanto Manchester classificarsi al 70esimo posto. Stessa sorte per la Spagna, dove dopo Madrid c’è soltanto Barcellona al 46esimo posto, con un salario leggermente inferiore rispetto a quello di Milano. Nella top 100 si aggiungono invece alla lista delle città tedesche anche Colonia, Stoccarda, Duesseldorf, Amburgo, Norimberga e Hannover, a conferma della predominanza tedesca in tutta la classifica.